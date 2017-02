4 ஆண்டு தண்டனை தமிழ்நாட்டுக்கா அல்லது சசிகலாவுக்கா?.. குருமூர்த்தி குசும்பு!

4 ஆண்டு தண்டனை கிடைக்கப் போவது சசிகலாவுக்கா அல்லது தமிழ்நாட்டுக்கா என்று துக்ளக் ஆசிரியர் எஸ்.குருமூர்த்தி கேட்டுள்ளார்.

A very instructive whatsapp circulating. Whether 4 years conviction is for Sasi or for TN. That's the choice. Really

English summary

Auditor and Thuglak editor Gurumurthy has Tweeted that, A very instructive whatsapp circulating. Whether 4 years conviction is for Sasi or for TN. That's the choice. Really.