மாதா மாதம் ரூ. 20 லட்சம்.. சென்னை போலீஸாரை கரன்சிகளால் குளிப்பாட்டிய குத்கா வியாபாரிகள்.. பரபர தகவல்

குட்கா வியாபாரிகளிடம் மாமூல் பெற்ற விவகாரம் தொடர்பாக போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் விசாரணையை தொடங்கி உள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 16:35 [IST]

English summary

The DVAC has launched a probe into allegations that huge sums of money were paid as bribe to senior police officers in Chennai by manufacturers, sellers and transporters of the banned Gutka.