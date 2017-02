சென்னை கலவரத்துக்கு ஸ்டாலின் தூண்டுதலே காரணம்: எச். ராஜா குற்றச்சாட்டு

சென்னையில் நடந்த கலவரத்துக்கு மு.க.ஸ்டாலினின் தூண்டுதலே காரணம் என எச்.ராஜா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 19:37 [IST]

English summary

BJP national secretary H. Raja's condemns DMK treasurer M K Stalin over the issue of jallikattu protest in chennai marina