மீனவர் பிரிட்ஜோவை புலிகளின் கை கூலிகள் ஏன் கொலை செய்திருக்க கூடாது? இப்படி கேட்பது ஹெச். ராஜா

தமிழக மீனவர் பிரிட்ஜோவை விடுதலைப் புலிகளின் கை கூலிகள் ஏன் கொலை செய்திருக்கக் கூடாது என கேவலமாக பேசியுள்ளார் ஹெச். ராஜா

English summary

BJP National Secretary H Raja alleged that Fishermen Birtjo murdered was by LTTE supporters.