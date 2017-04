அரசு போக்குவரத்து கழக கணக்குகளில் பிராடு... பாஜக ஹெச். ராஜாவின் அண்ணன் அதிரடி சஸ்பென்ட்!

அரசு போக்குவரத்துக் கழக கணக்குகளில் முறைகேடு செய்ததாக பாஜகவின் மூத்த தலைவர் ஹெச். ராஜாவின் அண்ணன் சுந்தர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முதல் நாள் அதிரடியாக சஸ்பென்ட் செய்யப்பட்டார்.

English summary

BJP National Secretary H Raja's elder brother Sundar was suspended who works at TamilNadu Govt. Transport Department for fraud accounts.