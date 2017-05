போர் வரும் போது பாஜகவும் பார்த்து கொள்ளும்... ரஜினிக்கு எச்.ராஜா பதிலடி

நடிகர் ரஜினி காந்த் பேச்சுக்கு பதிலடி தரும் வகையில் எச்.ராஜா, போர் வரும் போது பாஜகவும் பார்த்து கொள்ளும் என்று கூறியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 21:37 [IST]

