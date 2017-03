வெள்ளக்காரி.. இத்தாலிக்காரி.. வெள்ளைத் தோள்... சோனியா குறித்த ஹெச்.ராஜாவின் கேவலப் பேச்சு இதுதான்!

சோனியார் காந்தியை வெள்ளக்காரி என்றும் இத்தாலிக்காரி என்றும் பாஜக தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா நாரீகமற்ற முறையில் பேசியுள்ளார்.

English summary

H.Raja talking about Sonia gandhi in a controversial way.He accuses that Tamil media and public getting afraid of Italian sonia and not respecting PM Modi.