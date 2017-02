மதுரவாயல்-துறைமுகம் பறக்கும் சாலை திட்டம் விரைவில் செயல்படுத்தப்படும்: முதல்வர் பேட்டி

மத்திய, மாநில அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு, நேர்பாட்டை சரி செய்து விரைவில் மதுரவாயல் பறக்கும் சாலை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Harbour-Maduravoyal Express Highway project will be implemented very soon, says TN CM EPS.