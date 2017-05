தவே மறைவால் அமைச்சர் ஹர்ஷவர்தனிடம் சுற்றுச்சூழல் துறை ஒப்படைப்பு

சுற்றுச்சூழல் அமைச்சராக இருந்த அனில் மாதவ் தவே காலமானதால் அவரது துறை மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷவர்த்தனிடம் கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்பட்டது.

English summary

Anil Madhav Dave who was serving in Modi cabinet as Environment minister was dead today. so that portfolio has been given to Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences.