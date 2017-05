நானெல்லாம் தெலுங்கனே... 44 வருஷம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் ரஜினி தமிழனா? ராதாரவி அதிரடி- Exclusive

ரஜினிகாந்த் 44 வருடம் தமிழ்நாட்டில் இருந்ததால் அவர் தமிழனாகி விடுவாரா என நடிகர் ராதாராவி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Why Rajini afraid? As he is in TN for 44 years can he becime tamilian? English people in India for 200 years. Coluyd we call them as Indians said Actor Radha ravi in Oneindia exclusive interview.