சிறுமி ஹாசினி குடும்பத்திற்கு ரூ. 3 லட்சம் நிவாரண நிதி - முதல்வர் அறிவிப்பு

சென்னையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமி ஹாசினியின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.3 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி அளித்து முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil nadu government announced 3 lakhs relief fund for Hasini family.The murder of 7-year old Hasini from Chennai has set across shock waves.