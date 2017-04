பெரியகுளம் டெக்னிக்கை கையில் எடுத்த தினகரன்... ஆர்.கே.நகர் வாக்காளர்களுக்கு மட்டன், சிக்கன் கவனிப்பு

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் பிரச்சாரம் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் வாக்காளர்களுக்கு மட்டன், சிக்கன் வாங்கிக் கொடுத்து கவர்ந்து வருகிறார்களாம் தினகரன் ஆதரவாளர்கள்.

English summary

Dinakaran party leaders are bribing the RK Nagar voters with giving them Mutton and Chicken to their households.