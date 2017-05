ரூ.10 கோடி ஹவாலா பணபரிமாற்றம் - டிடிவி தினகரனை கைது செய்ய அமலாக்கத்துறை முடிவு

இரட்டை இலை சின்னம் பெற சட்டவிரோதமாக பணப்பரிமாற்றம் செய்தாக டிடிவி தினகரன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்து விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The enforcement directorate's case against TTV Dinakaran comes after the Delhi crime branch police traced the illegal channels through which money was transacted. The arrest of a hawala operator from Delhi airport led police to the crucial link between TTV Dinakaran and Sukesh Chandrasekhar.