நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எதிரான மு.க. ஸ்டாலின் வழக்கு பிப். 27-க்கு ஒத்திவைப்பு!

சட்டசபையில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எதிராக மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்த வழக்கு மீதான விசாரணையை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிப்.27-க்கு ஒத்தி வைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madras High court today adjourned the Tamil Nadu Opposition Leader MK Stalin's Petition against the trust vote conducted in TN Assembly to Feb 27.