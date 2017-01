ஜெ. சந்தேக மரணம்.. அதிமுக பிரமுகர் வழக்கு.. தமிழக அரசு 4 வாரங்களில் பதிலளிக்க ஹைகோர்ட் உத்தரவு

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக அதிமுக உறுப்பினர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் இதுகுறித்து தமிழக அரசு, நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:27 [IST]

English summary

Madras HC defers hearing on PIL seeking probe in Jayalalithaa's death to Feb 23