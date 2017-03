வெங்கடேச பண்ணையார் என்கவுண்டர் - சிபிஐ விசாரணை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி

வெங்கடேச பண்ணையார் என்கவுன்டர் வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க தேவையில்லை என உத்தரவிட்டு வழக்கை உயர்நீதிமன்றம் முடித்து வைத்துள்ளது.

English summary

The Madras High Court has dismissed petition seeking a CBI probe into the killing of Venkatesa Pannaiyar, a Nadar Community leader, in a police encounter.