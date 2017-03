வெள்ளியங்கிரி மலையில் விதி மீறி கட்டடம்.. ஈஷா மையத்திற்கு ஐகோர்ட் நோட்டீஸ்

கோவை வெள்ளியங்கிரி மலையில் விதி மீறி கட்டடம் கட்டப்பட்டது தொடர்பாக ஈஷா யோகா மையத்திற்கு ஐகோர்ட் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 3, 2017, 13:48 [IST]

English summary

Chennai High Court has issued a notice to Isha yoga center about unauthorized building at Velliangiri in Coimbatore.