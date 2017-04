38 பேரை ‘நீட்’ தேர்வு எழுத அனுமதிக்காவிட்டால்... சிபிஎஸ்இ இயக்குநருக்கு.. ஐகோர்ட் எச்சரிக்கை

தாமதமாக நீட் தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த 38 பேரை தேர்வு எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras High Court has issued a notice to CBSE director about NEET exam.