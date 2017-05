நீட் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை வழக்கு: தடை விதிக்க கோர்ட் மறுப்பு!

நீட் தேர்வு அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்க கோரும் மனுவை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தள்ளுபடி செய்துவிட்டது.

English summary

Highcourt's Madurai bench dismissed the plea of ug medical admissions without NEET and also seeks explaination from MCI and CBSE