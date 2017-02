பார்க்கிங் இல்லையா.. ஹோட்டலை இழுத்து மூடுங்க.. ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு!

சென்னையில் வாகன நிறுத்தம் இல்லாத ஹோட்டல்களை மூட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. சென்னை மாநகராட்சி மற்றும் காவல்துறைக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

High court order Chennai corporation should take immediatly closed hotels and restarunt lack of proper quality of service and no parking facilities.