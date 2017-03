நீங்க ஜெ. மகனாக்குக்கும்.. கிருஷ்ணமூர்த்தியை தூக்கி உள்ளே போட ஹைகோர்ட் உத்தரவு!

ஜெயலலிதா மகன் என்று கூறி போலியாக ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்த நபரை கைது செய்து விசாரிக்குமாறு காவல்துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 14:23 [IST]

English summary

Madras HC has ordered to arrest a person who cliamed that he is the son of Late Jayalalithaa.