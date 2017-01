ஸ்டாலின் தேர்தல் செலவு கணக்கு- தாக்கல் செய்ய தேர்தல் கமிஷனுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

2011 சட்டசபை தேர்தலில் ஸ்டாலின் தேர்தல் செலவு கணக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்துக்கு சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madras High Court today ordered to the Election Commission to sumbit the DMK Treasuer MK Stalin's 2011 Assembly election expenditure report.