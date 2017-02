அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் நிலை என்ன? உணவு வழங்கப்படுகிறதா? காஞ்சி கலெக்டருக்கு கோர்ட் உத்தரவு!

ரிசார்ட்டுகளில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் நிலை என்ன? அவர்களுக்கு உணவு வழங்கப்படுகிறதா? என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Madras high court on Friday asked the Kanchipuram Collector to inspect the status and food facitily to ADMK MLAs who have been lodged at resorts.