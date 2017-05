மருத்துவ மேல் படிப்பு... அரசுக்கு 50% இடங்களை வழங்க தனியார் கல்லூரிகளுக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

தனியார் கல்லூரிகளில் மருத்துவ மேற்படிப்பில் 50சதவிகித இடங்களை அரசுக்கு வழங்க வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Madras HC has ordered the private medical colleges to handover 50% seats in PG admission to the Govt of Tamil Nadu.