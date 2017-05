டாஸ்மாக் போராட்டம்: நாம் தமிழர் கட்சியின் 21 பேரையும் உடனடியாக விடுதலை செய்ய ஹைகோர்ட் உத்தரவு

டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராடி கைது செய்யப்பட்ட நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த 21 பேர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆணையிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madras HC has ordered to release 21 Naam Tamilar party men from the prison in an agitation against Tasmac shops.