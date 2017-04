நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் மோசடி.. ஸ்டாலின் மனுவிற்கு பதில் அளிக்க முதல்வருக்கு ஹைகோர்ட் உத்தரவு

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு தொடர்பான வழக்கில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 17:38 [IST]

English summary

MK Stalin filed plea against trust vote done in TN Assembly in HC. It orders CM Edappadi Palanisamy to give suitable response .