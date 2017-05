33 அடி சாலையை அப்படியே லவட்டப் பார்த்து சிக்கலில் மாட்டிய நடிகர் சங்கம்!

சென்னை தி.நகரில் பொது இடமான 33 அடியை ஆக்கிரமித்து நடிகர் சங்கத்துக்கு கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் தற்போது சிக்கலை சந்தித்துள்ளது நடிகர் சங்கம்.

English summary

A building is being built for Nadigar Sangam by occupying public place. So the HC judge ordered for interim stay till the commissioner who review the building and submitted report.