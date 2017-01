ஜன.18-க்குள் ஜாபர் சேட்டுக்கு தகுந்த பணி வழங்க வேண்டும்.. தமிழக அரசுக்கு ஹைகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு

ஜாபர் சேட்டுக்கு தகுந்த பணி வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

The Madras High Court today revoked suspension and departmental proceedings against senior IPS officer M S Jaffar Sait and directed the state to reinstate him in a post before January 18.