சசிக்கு எதிரான சசிகலா புஷ்பா வழக்கு தள்ளுபடி! அதிமுக விவகாரத்தில் தலையிட தகுதி இல்லை- ஹைகோர்ட்!

அதிமுக பொதுச்செயலர் பதவி தொடர்பாக சசிகலா புஷ்பா வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுவிட்டது. அதிமுக விவகாரங்களில் சசிகலா புஷ்பா தலையிட தகுதி இல்லை எனவும் ஹைகோர்ட் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 9:14 [IST]

English summary

Madras high court today will deliver the order on ADMK Rajya Sabha member Sasikala Pushpa's civil suit against ADMK general secretary Sasikala as its new general secretary.