எண்ணூர் கடலில் எண்ணெய் அகற்றியவர்களுக்கு உடல்நலம் கடும் பாதிப்பு- திடுக் தகவல்கள்

எண்ணூர் கடலில் கொட்டிய எண்ணெய்யை அகற்ற உதவிய மக்களுக்கு கண் எரிச்சல் மற்றும் சுவாச கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளதாக உண்மை கண்டறியும் குழு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

The oil spill supposedly from two ships that collided near the Ennore Port, chennai on January 28. Many volunteers involved for cleaning process. From them many affected Eye-irritation and respiratory symptoms even cancer.