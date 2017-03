முதல் குற்றவாளி யார்னு போட்டிப்போடவே அமைச்சருக்கு நேரம் சரியாயிருக்கு.. மாஜி அமைச்சர் பாய்ச்சல்

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக முதல்குற்றவாளி யார் என்று போட்டிப்போடும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு தமிழகத்தில் பரவும் காய்ச்சல் குறித்து கவலையில்லை என எம்ஆர்கே பனுனீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK Former Minister MRK.Paneerselvam accuses that Health Minister Vijaya baskar doesn't bother about Tamilnadu people.