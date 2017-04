ஆதாரங்கள் இருப்பதால் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை கைது செய்ய அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்!

ஆர்.கே.நகர் பணப்பட்டுவாடா குறித்து வருமான வரி சோதனைகளில் ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதால் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை கைது செய்ய வேண்டும் என பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வாலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Income Tax department has searched at houses of minister Vijaya Baskar, Actor Sarathkumar, MGR University Vice chancellor Geetha lakshmi. They also seized some important documents. Anbumani demands to arrest