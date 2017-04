அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், சரத்குமார் இன்று ஆஜராக வருமான வரித்துறை சம்மன்!

சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர், நடிகர் சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் இன்று நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வருமான வரித்துறையின் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் முன்பு ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 8:22 [IST]

English summary

Minister Vijayabaskar, Actor Sarathkumar and MGR medical university VC Geetha lakshmi are going to appear before IT officials today.