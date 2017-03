சுகாதாரத்துறை அமைச்சரும் விசாரிக்கப்படுவார்... அவரும் கூட்டுக்குற்றவாளிதான் - கே.பி முனுசாமி

ஜெயலலிதா மரணம் பற்றி நீதி விசாரணை நடைபெற்றார் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரும் விசாரிக்கப்படுவார் என்று ஓபிஎஸ் அணியினர் பரபரப்பு பேட்டியளித்துள்ளார்.

Former CM OPS team KP Munusamy and Natham Viswanathan have said that health minister Dr Vijayabhaskar will also be probed in Jayalalitha case.