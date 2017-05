2 நாளைக்கு தகிக்கப் போகுது தமிழகம்... வெளியே வந்தா வெந்து போயிருவீங்க- எச்சரிக்கை

தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது

English summary

Heat continue to remain above 105 FH for a while now. The humidity is at lowest point right now. Dont go out unless its required. Particularly elders and kids.