மாசியிலேயே அக்னி நட்சத்திரமாக மாறிய வானிலை... சேலம், கரூரில் 104 டிகிரி வெயில்

சித்திரை மாதம்தான் அக்னி நட்சத்திரம் காலம், ஆனால் மாசி மாதத்திலேயே வெயில் சுட்டெரித்து வருவதால் மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.சேலம், கரூரில் 104 டிகிரி வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது.

Chennai was the another city to record day maximum temperature several notches above normal. On Wednesday, Meenambakkam Observatory recorded maximum temperatures of 37.3°C that was 5.5 degrees above the normal average.