அக்னிக்கு முன்பே தகிக்கும் சூரியன்.. வறுத்தெடுக்கப்படும் வாகன ஓட்டிகள்.. ஃபேன், ஏசிக்கு ஓவர்டைம்

அக்னி நட்சத்திரம் தொடங்குவதற்கு முன்பே தமிழகம் முழுவதும் வெயில் வாட்டி வதைக்கிறது. மேலும் அனல்காற்று வேறு வீசுவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 11:11 [IST]

English summary

Fahernheit temperature goes upto abouve 100 F, So heat wave affects motorist. Fans, ACs works without rest.