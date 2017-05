அனல் காற்று வீசும்... சென்னையில் சாரல் மழை பெய்யும் - வானிலை எச்சரிக்கை

தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் அனல் காற்று வீசும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

English summary

The heat wave continued in the North TamilNadu with temperatures being recorded three to seven degrees above average. In some areas, it crossed 110 degrees FH, the Met department said.