கோடை வெயிலுக்கு இந்த ஆண்டு தெலுங்கானாவில் இதுவரை 178 பேர் பலி!

வெளுத்தும் வாங்கும் வெயிலால் இந்த ஆண்டு தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இதுவரை 178 பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர்.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 17:44 [IST]

English summary

Many parts of the telangana remained in the grip of heat wave despite rains or thundershowers at few places. The death toll due to heat wave in Telangana rose to 178.