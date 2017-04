கொளுத்தும் வெயில்... கோடை விடுமுறை முன்கூட்டியே விட முடிவு - செங்கோட்டையன்

தமிழகம் முழுவதும் பல மாநிலங்களில் வெப்பக்காற்று வீசுவதால் முன் கூட்டியே கோடை விடுமுறை விட திட்டமிட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கேஏ செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

TamilNadu education minister today announced summer vacation from April 21 after met office predicted temperature would hover around 112 degree FH at many places in the coming few days.