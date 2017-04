அனல் காற்று வீசுதே..... பற்றி எரியும் திருத்தணியில் 110 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவு

திருத்தணியில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது. காலை முதலே வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. 10 மணியிலேயே 110 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெயில் பதிவாகியுள்ளது.

The department has issued a heat wave warning for places in northwest Tamil Nadu like Vellore, Dharmapuri, Krishnagiri and Salem on Tuesday