இன்னும் 2 நாளைக்கு வெயில் வறுத்தெடுக்குமாம்… சொல்றது ரமணன்ப்பா.. உஷாரா இருங்க

இன்னும் 2 நாட்களுக்கு வெயில் சுட்டெரிக்கும் என்று வானிலை மையத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் ரமணன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu will experience heat waves for two more days, said Ramanan.