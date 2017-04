டாஸ்மாக்கில் அலை மோதும் கூட்டம்… நெடுஞ்சாலை மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டதால் ‘குடிமக்கள்’ அவதி

நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள கடைகளை உச்சநீதிமன்றத்தில் உத்தரவுப்படி மூடப்பட்டது. இதனால் திறந்திருக்கும் சில டாஸ்மாக் கடைகளில் ‘குடிமக்கள்’கூட்டம் அலைமோதி வருகிறது.

Heavy crowed at Tasmac shops all over Tamil Nadu, due to highways liquor shops were closed.