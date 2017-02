கூவத்தூரில் கடும் மோதல்... எம்எல்ஏக்களை வெளியேற்ற கிராம மக்கள் கோரிக்கை

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைக்கப்பட்டுள்ள கூவத்தூரில் கிராம மக்களுக்கும் அதிமுகவினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

There was heavy fight between the people and the ADMK workers near in resort at koovathoor near Mahabalipuram. People urges to discharge the Legislators immediately, who have been Jailed in the resort.