மோசமான நிதி நிர்வாகத்தால் கடனில் தத்தளிக்கிறது தமிழக அரசு.. மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு

அதிமுக அரசின் மோசமான நிதிநிர்வாகத்தால் தமிழகம் கடனில் தத்தளிப்பதாக திமுக செயல் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK working president m.k.stalin has said Heavy loss for tn government due to poor financial management