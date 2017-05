தமிழகத்தில் பல இடங்களில் இடி, மின்னலுடன் கனமழை.. சேலத்தில் சூறை காற்றில் சிக்கி பெண் பலி

கோடை வெயில் வாட்டி வந்த நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று பல இடங்களில் கனமழை பெய்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Heavy rain hits many places inculding trichy, karur, salem in tamilnadu

Other articles published on May 23, 2017