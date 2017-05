தணிந்தது வெப்பம்... கோடை மழை நீடிக்கும் - வானிலை மையம்

தமிழகத்தில் வெப்பம் தணிந்து கோடை மழை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

English summary

Heavy rain is likely to Nilgiris and Kodaikanal said Met office report.