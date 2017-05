காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கன மழை... ஒகேனக்கலில் தண்ணீர் கொட்டுகிறது.. சுற்றுலா பயணிகள் குஷி

கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள காவிரி ஆற்றின் நீர்பிடிப்புப் பகுதிகளில் நேற்று பலமணிநேரம் பலத்த மழை பெய்தது.

English summary

Heavy rain in Kodagu, Cauvery swells continued to lash parts of Kodagu on Tuesday.