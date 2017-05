செஞ்சி.. செங்கம்.. திருப்பத்தூர்.. அடித்து தூள் கிளப்பும் கனமழை.. சிலு சிலு காற்றால் மக்கள் குஷி

செங்கம், திருப்பத்தூர், செஞ்சி ஆகிய பகுதிகளில் காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது. பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Heavy rain occurs at surrounding of Villupuram, Vellore, Thirvannamalai in Tamil Nadu.