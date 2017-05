நீலகிரி மாவட்டத்தில் மழை... மரங்கள் சாலைகளின் குறுக்கே சாய்ந்தன... போக்குவரத்து பாதிப்பு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் விடிய விடிய மழை கொட்டி தீர்த்து வருவதால் மரங்கள் சாலைகளின் குறுக்கே சாய்ந்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

English summary

Heavy rain in Nilgiri District. More than 10 trees were fall down across the road. Traffic affected for 3 hours.